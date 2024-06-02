Стало известно, сколько заработал Махачев за победу над Порье

Победа над американцем Дастином Порье позволила россиянину Исламу Махачеву гарантированно заработать существенно больше миллиона долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на Essentially Sports.

Спортсмены встретились в главном бою турнира UFC 302. Махачев одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

По информации источника, гонорар россиянина за этот поединок равен одному миллиону долларов США. Порядка 42 тысяч долларов Махачев получит в качестве спонсорских отчислений.

Победа принесла россиянину дополнительную надбавку в размере около 100 тысяч долларов. Также в UFC наградили Махачева бонусами за "Выступление вечера" и "Бой вечера", каждый из которых равен 50 тысячам долларов.

Таким образом, действующий чемпион суммарно получит 1,242 миллиона долларов (около 555 миллионов тенге по нынешнему курсу). Однако это неокончательная сумма. Она увеличится в зависимости от объема продаж платных трансляций (PPV). По усредненным оценкам, с учетом процента от этой выручки Махачев может заработать около 3 миллионов долларов.

Порье же, по сообщениям источника, получит гарантированный гонорар в 800 тысяч долларов и 32 тысячи долларов в качестве спонсорских отчислений. Он также получит процент от продаж PPV.

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