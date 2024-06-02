UFC опубликовал видео победного болевого приема от Махачева в бою с Порье

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Telegram-канале разместила видео последних секунд боя между россиянином и американцем Дастином Порье, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Махачев защищал чемпионский пояс в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

Бой был рассчитан на пять раундов и завершился в заключительном отрезке. Чуть более чем за две минуты до финального гонка Махачев провел удушающий прием "дарс", также известный как "брабо".

Как сообщили в UFC, на момент окончания боя россиянин вел и на судейских записках. У двух арбитров Махачев был впереди со счетом 3-1 по раундам. Еще один рефери отдал соперникам по две пятиминутки.

Победа позволила россиянину в третий раз защитить чемпионский пояс UFC.

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