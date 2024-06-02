Махачев получил два бонуса от UFC за победу над Порье

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата назвала лауреатов премий "Выступление вечера" и "Бой вечера" по итогам турнира UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), передает NUR.KZ.

В промоушене дважды отметили россиянина Ислама Махачева. Он в главном поединке шоу победил американца Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

Россиянин получит по 50 тысяч долларов США и за "Выступление вечера", и за "Бой вечера". Американец заработает премию в рамках второй номинации.

Еще одним лауреатом награды "Выступление вечера" стал Кевин Холланд. Представитель США за полторы минут одержал победу над поляком Михалом Олексейчуком благодаря болевому приему на руку. Этот поединок прошел в лимите средней весовой категории.

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