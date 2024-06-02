Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил пояс UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе (до 70,3 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок возглавил турнир UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Уже на первой минуте Махачев оформил тейкдаун и занял доминирующую позицию в партере. Вскоре россиянин оказался за спиной соперника и пытался выйти на сабмишен, но Порье смог защититься.

Большая часть второго раунда прошла в стойке и получилась очень конкурентной. За несколько секунд до гонга на перерыв Махачев все же смог провести тейкдаун.

В третьем раунде россиянин разбил сопернику нос и несколько минут контролировал американца в партере. После этого спортсмены вновь в конкурентном формате бились в стойке.

В четвертом отрезке уже Порье открыл кровотечение на лице Махачева, нанеся ему рассечение локтем.

Половину заключительного раунда соперники вновь провели в стойке, но затем россиянин смог провести тейкдаун и накинуть удушающий прием. Через несколько секунд после начала сабмишена Порье просигнализировал о сдаче.

Махачев в третий раз защитил пояс UFC в легком дивизионе. Теперь в активе 32-летнего россиянина 26 побед при одном поражении в профессиональных MMA. Он возглавляет мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Порье в третий раз проиграл титульный бой в промоушене. На счету 35-летнего американца теперь 30 побед при девяти поражениях и одном поединке без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.