Махачев и Порье провели последнюю дуэль взглядов перед боем (видео)

Россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье провели заключительный стердаун перед очным боем на турнире UFC 302 в Ньюарке, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавит кард шоу. На кону будет стоять чемпионский пояс в легком весе, которым сейчас владеет Махачев.

За сутки до боя соперники приняли участие в церемониальном взвешивании, после чего провели дуэль взглядов. Потасовки во время стердауна не произошло. Видео эпизода опубликовала пресс-служба UFC в официальном Х-аккаунте промоушена.

Ранее Махачев и Порье также прошли официальное взвешивание, где фиксировался их актуальный вес. Оба уложились в лимит легкого дивизиона — до 70,3 кг.

Также российский боец на пресс-конференции назвал слабость своего соперника. А топовый тяжеловес UFC Александр Романов, которому предстоит выступить на этом же турнире, выделил козырь Порье.

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