Топовый тяжеловес UFC назвал фактор, из-за которого Махачев может проиграть Порье

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов (топ-13 тяжелого дивизиона UFC) в интервью для MMA.Metaratings.ru высказался о шансах Дастина Порье победить Ислама Махачева, сообщает NUR.KZ.

Напомним, 2 июня Махачев в третий раз будет защищать титул чемпиона организации в легком весе (до 70 килограммов) против Порье. Поединок возглавит турнир UFC 302 в Ньюарке (США).

"У Порье единственный козырь – его бокс. Если у него получится навязать рубку в стойке, то у него есть шанс на тяжелое попадание и создание проблем для Ислама. Но я думаю, что профессионализм Ислама не позволит ему это сделать. У него в углу будут матерые волки этого спорта", – сказал файтер.

Сам Романов также выступит в прелиме 302-го турнира, он разделит октагон в рейтинговом поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой (топ-7 тяжелого дивизиона UFC).

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