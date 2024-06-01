"Мне его жаль": Махачев назвал слабость Порье перед очным боем

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев на пресс-конференции высказался об американце Дастине Порье перед их очным поединком, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 302 в ночь на 2 июня по казахстанскому времени. Махачев будет защищать пояс в легком весе. Порье ранее владел только временным титулом, а в чемпионских боях проигрывал россиянину Хабибу Нурмагомедову и бразильцу Чарльзу Оливейре.

"Я верю, что я лучший боец в мире на данный момент, поэтому это будет плохая ночь для Дастина. У него постоянно серьезные трудности с борцами, и я доставлю ему проблем. Я его уважаю, но когда он бьется с высококлассными бойцами с хорошей борьбой и грэпплингом, у него всегда проблемы. Если бы не я, Хабиб и Оливейра, он мог бы быть чемпионом. Мне его даже жаль", — заявил Махачев.

При этом Порье во время пресс-конференции неоднократно призвал россиянина соперничать в боксе. Американец также сказал, что нокаутирует своего оппонента.

"Как он может нокаутировать меня, если еще в прошлом месяце говорил о завершении карьеры? Как собирается побеждать меня? Мне его жаль. Это его последний шанс. Возможно, последний поединок. Разве это правильный настрой на бой?" — парировал Махачев.

Россиянин на данный момент возглавляет мужской рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории. Порье идет на четвертом месте в легком дивизионе.

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