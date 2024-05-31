Ислам Махачев и Дастин Порье прошли взвешивание перед боем за пояс UFC

Россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье успешно прошли взвешивание перед очным поединком на турнире UFC 302, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Противостояние спортсменов возглавит кард шоу. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легком дивизионе (до 70,3 кг), которым сейчас владеет Махачев, возглавляющий мужской рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

На официальной процедуре взвешивания оба атлета уложились в отведенный лимит. И Махачев, и Порье показали вес 70,3 кг.

Таким образом, их очный поединок остался в силе и сохранил титульный статус для обоих.

Ранее в преддверии боя на UFC 302 Махачев заявил о желании подраться на улице с командой Конора Макгрегора.

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