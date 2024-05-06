Казахстанский боец UFC прокомментировал возможный реванш с Нурмагомедовым

Боец смешанных единоборств из Казахстана Бекзат Алмахан рассказал, когда готов провести бой-реванш против Умара Нурмагомедова, передает NUR.KZ со ссылкой на "Вестник ММА".

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан дебютировал в UFC в начале марта этого года с поражения от россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 238. Файтер рассказал об эмоциях после дебютного боя.

"Прекрасное чувство. Все хорошо получилось. В этот раз были не самые лучшие условия для выступления. В следующий раз выложусь на все сто, чтобы провести хороший поединок. Я пришел в UFC не просто так. Даст бог, я хочу стать чемпионом. Народ, наверное, будет смеяться, но я перешел в UFC, чтобы стать чемпионом", - заявил казахстанец.

Напомним, спустя 20 секунд после стартового гонга казахстанец нанес удар по корпусу своего оппонента и отправил Умара Нурмагомедова в нокдаун.

"Честно говоря, мне не понравился этот бой. А вот людям, наверное, понравилось. На самом деле, я не смог показать все, на что я способен. Если мы пересечемся в будущем, то я дам ему бой. Если подойду к поединку с хорошей подготовкой, то смело можно. Если мы оба будем идти на победной серии, то можно провести реванш. Сейчас же я не могу говорить о реванше. Я уважаю Умара, он один из сильнейших бойцов, - подытожил Алмахан.

Отметим, Умар Нурмагомедов после победы над казахстанцем Бекзатом Алмаханом поднялся в рейтинге UFC.

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