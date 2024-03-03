Судейский вердикт определил победителя боя между Бекзатом Алмаханом и Умаром Нурмагомедовым

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан дебютировал в UFC с поражения россиянину Умару Нурмагомедову на турнире UFC Fight Night 238, сообщает NUR.KZ.

Активные действия начались с первых секунд. Казахстанец начал бой с мидлкика и уже через 30 секунд отправил Нурмагомедова на канвас после оверхенда, однако россиянин сразу перевел позицию в боковое удержание, а после "забрал спину" у Алмахана и, нанося удары в голову, доминировал в партере.

Вторая пятиминутка началась с сайд-кика от Умара, затем прошел ответный оверхед Алмахана. В начале 4-й минуты Умар нанес мощный удар казахстанцу и вновь перевел поединок в партер. После успешного выхода из партера Бекзат выкинул опасное колено в сторону головы соперника.

На второй минуте Нурмагомедов вновь перевел бой "на второй этаж" и нанес серию ударов по казахстанцу, после выхода из тяжелого положения, Алмахан вновь оказался в аналогичной позиции. Дважды Бекзат был близок к техническому нокауту.

На 4-й минуте третьего раунда Нурмагомедов совершил очередной успешный тейкдаун, весь отрезок россиянин доминировал в бою, забрав раунд.

Умар Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана единогласным решением судей.

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