Нурмагомедов благодаря победе над Алмаханом ворвался в топ-10 рейтинга UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов после победы над казахстанцем Бекзатом Алмаханом поднялся в рейтинге UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Соперники встретились на последнем турнире промоушена и провели в октагоне все три раунда. По их итогам Нурмагомедов победил единогласным решением судей. Для Алмахана бой был дебютным в UFC.

В обновленной версии рейтинга легчайшего дивизиона промоушена россиянин поднялся на три позиции и теперь замыкает топ-10. Его друг и соотечественник Ислам Махачев, владеющий поясом в легком весе, продолжает возглавлять мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Также по итогам последнего турнира Мухаммад Мокаев поднялся на одну строчку и стал седьмым в наилегчайшем дивизионе. Он опередил американца Алекса Переса, которого и победил в прошлом поединке.

В женском рейтинге вне зависимости от весовой категории лидерство удерживает Алекса Грассо. На данный момент мексиканка владеет поясом в наилегчайшем дивизионе.

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