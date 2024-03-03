Бекзат Алмахан отправил Нурмагомедова в нокдаун (видео)

NUR.KZ представляет вашему вниманию видеоповтор опасного момента в исполнении дебютанта UFC из Казахстана Бекзата Алмахана в поединке с Умаром Нурмагомедовым.

Встреча состоялась в рамках легчайшей весовой категории (до 61 килограмма) в основном карде турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США).

Спустя 20 секунд от стартового гонга казахстанец нанес удар по корпусу своего оппонента, далее Алмахан мощным оверхендом отправил Умара Нурмагомедова в нокдаун. Но после неудачной попытки добивания со стороны Бекзата, представитель России "забрал" контроль в партере.

Россиянин на протяжении всей схватки переводил дебютанта на канвас, где показывал все свои преимущества. Итог поединка – победа Умара Нурмагомедова (17–0) единогласным решением судей.

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