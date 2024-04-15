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Казахстанский ММА-менеджер рассказал о срыве чемпионского боя в UFC

Опубликовано:

Боец UFC Арман Царукян, команда тренеров и менеджер Саят Абдрахманов
Боец UFC Арман Царукян, команда тренеров и менеджер Саят Абдрахманов: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанец Саят Абдрахманов, менеджер бойца UFC Армана Царукяна, в интервью Вадиму Тихомирову рассказал о возможности титульного поединка его клиента с Исламом Махачевым, передает NUR.KZ.

Напомним, что Царукян провел претендентский поединок с экс-чемпионом организации и действующим лидером легчайшего дивизиона Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300. Армянский файтер одержал победу раздельным решением судей.

Несмотря на статус боя, действующему чемпиону дивизиона Исламу Махачеву дали в соперники другого бойца – Дастина Порье.

Об этой несостыковке и высказался Абдрахманов.

"Бой с Исламом на 1 июня сначала предложили нам, это сразу же после боя с Оливейрой произошло. Перед боем было такое понимание, что смысла нет выходить на титульный бой с Исламом на коротком уведомлении, тем более мы зафиксировали позицию претендента номер один.

Было понимание, что Ислам подерется с Порье 1 июня, потом уже с победителем будет драться Арман. На пресс-конференции Дане Уайту передали записку, потому что это все решалось в моменте.

В интересах Армана провести полноценный лагерь, восстановиться. Думаю, и Исламу незачем, чтобы Арман выходил на коротком уведомлении - уверен, Ислам и сам хочет подраться с лучшей версией Армана", - заявил Абдрахманов.

Добавим, что ранее сам Махачев высказался о реванше с Царукяном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084636-kazahstanskiy-mma-menedzher-rasskazal-o-sryve-chempionskogo-boya-v-ufc/

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