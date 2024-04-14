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"Увидимся, мальчик": Махачев отреагировал на победу Царукяна над Оливейрой

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Российско-армянский боец MMA Арман Царукян
Арман Царукян. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в соцсети X кратко прокомментировал поединок между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой на UFC 300, передает NUR.KZ.

Противостояние российско-армянского спортсмена и бразильца прошло в основном карде турнира. Царукян одержал победу раздельным решением судей по итогам трех раундов.

"Готовься. Скоро увидимся, мальчик", — написал Махачев.

Ранее глава UFC Дана Уайт называл бой между Царукяном и Оливейрой претендентским. При этом после 300-го номерного турнира организации функционер анонсировал поединок между Махачевым и американцем Дастином Порье, который запланирован на 1 июня.

Сам чемпион UFC в легком весе также прокомментировал еще один громкий бой в своем дивизионе — между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.

"Джастин — воин. Держи голову выше, чемпион! Эффектное выступление Макса, мои поздравления", — написал Махачев.

На турнире UFC 300 Холлоуэй нокаутировал Гэтжи на предпоследней секунде пятого раунда, оформив один из позднейших финишей в истории лиги. Поединок принес победителю рекордные бонусные выплаты от промоушена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084501-uvidimsya-malchik-mahachev-otreagiroval-na-pobedu-tsarukyana-nad-oliveyroy/

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