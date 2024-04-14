Российско-армянский боец выиграл претендентский поединок с бывшим чемпионом UFC

Боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян одолел Чарльза Оливейру в претендентском поединке в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Бой соперников прошел в основном карде юбилейного шоу промоушена. Перед ним бразилец занимал первое место в рейтинге легкого дивизиона, а россиянин, представляющий в UFC Армению, шел четвертым. Глава лиги Дана Уайт отмечал, что победитель этого противостояния получит титульный поединок с обладателем пояса россиянином Исламом Махачевым.

В первом раунде Царукян в одном из эпизодов потерял равновесие, вследствие чего бой перешел в партер. Оливейра попробовал провести болевой прием, однако российско-армянский спортсмен выдержал.

Затем уже Царукян занял доминирующую позицию. Бразилец выполнил запрещенный удар ногой в партере, но рефери не стал снимать с него балл, ограничившись предупреждением.

Во втором раунде Царукян владел преимуществом в борьбе. Он выполнил несколько серий ударов кулаками и локтями, разбив до крови голову Оливейры.

В третьей пятиминутке соперники вновь после работы в стойке перешли в партер. Царукян занял доминирующую позицию, а на последних секундах бразилец выполнил еще одну попытку удушающего приема, которая не увенчалась успехом.

По итогам трех раундов раздельным решением судей победу одержал представитель Армении (28-29, 29-28, 29-28). Все арбитры отдали ему вторую пятиминутку, а Оливейре — первую.

27-летний Царукян выиграл четвертый бой подряд. Всего в его активе 2 победы при трех поражениях.

Оливейра проиграл в десятый раз за карьеру. На счету 34-летнего бразильца осталось 34 победы и один поединок без результата.

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