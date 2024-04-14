Официально объявлен следующий чемпионский бой Ислама Махачева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции анонсировал следующий поединок Ислама Махачева, передает корреспондент NUR.KZ.

Российский спортсмен владеет чемпионским поясом в легком дивизионе и возглавляет мужской рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Его следующая защита назначена на 1 июня.

Соперником Махачева будет американец Дастин Порье — третий номер легкого дивизиона. Их пятираундовый поединок возглавит турнир UFC 302, который пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Порье ранее дважды бился за пояс промоушена в легком весе и проигрывал бразильцу Чарльзу Оливейре, а также россиянину Хабибу Нурмагомедову — близкому другу Махачева.

Кроме того, Уайт анонсировал второй по значимости поединок UFC 302. Соглавным событием вечера будет пятираундовый поединок американца Шона Стрикленда и бразильца Пауло Косты — первого и седьмого номеров среднего дивизиона соответственно.

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