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Команда Bellator разгромила бойцов PFL на совместном турнире

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Американский боец ММА Джонни Эблин
Джонни Эблин: Cooper Neill/Getty Images

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся совместный турнир промоушенов PFL и Bellator, которые теперь принадлежат одному владельцу, передает NUR.KZ.

Основной кард шоу состоял из поединков между представителями этих лиг. Представители Bellator выиграли пять из шести таких боев.

Единственную победу со стороны PFL одержал чемпион промоушена в тяжелом весе бразилец Ренан Феррейра. В главном событии вечера он за 21 секунду нокаутировал американца Райана Бейдера — обладателя пояса Bellator в той же категории.

В рамках тяжелого веса встретились также Вадим Немков и Бруно Каппелоцца. Россиянин, родившийся в Казахстане и ранее владевший поясом Bellator в полутяжелой категории, выиграл благодаря удушающему приему во втором раунде.

В соглавном событии вечера американец Джонни Эблин одолел своего соотечественника Импу Касангая раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Эти бойцы — чемпионы средних дивизионов Bellator и PFL соответственно.

Джейсон Джексон в начале второго раунда нокаутировал американца Рэя Купера-третьего. Бой прошел в промежуточном весе, так как представитель PFL вышел на коротком уведомлении. Ямаец при этом владеет поясом Bellator в полусредней категории.

В полутяжелом весе сошлись ветераны Йоэль Ромеро и Тиаго Сантос. По итогам трех раундов кубинец одолел бразильца единогласным решением судей.

Наконец, еще одно очко команде Bellator принес Эй-Джей МакКи. Американец в рамках легкого веса одержал победу над своим соотечественником Клэем Коллардом болевым приемом на второй минуте боя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062851-komanda-bellator-razgromila-boytsov-pfl-na-sovmestnom-turnire/

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