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30 лет независимости Казахстана

Уроженец Казахстана "задушил" соперника и получил пояс от Майка Тайсона

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Российский боец ММА Вадим Немков
Вадим Немков: Cooper Neill/Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков одержал победу над бразильцем Бруно Каппелоццей на турнире "PFL против Bellator", передает NUR.KZ.

Шоу состоялось в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Это было первое совместное мероприятие промоушенов после покупки Bellator компанией PFL.

Поединок Немкова и Каппелоцци прошел в тяжелом весе (до 120 кг) в рамках основного карда. Ученик Федора Емельяненко во втором раунде провел тейкдаун, после которого сумел оформить удушающий прием, заставив соперника сдаться. За победу 31-летний россиянин получил символический пояс из рук легендарного боксера Майка Тайсона.

Немков выиграл третий подряд поединок. Бой стал для него первым после освобождения чемпионского титула Bellator в полутяжелом весе и переходе в тяжелую категорию. Всего на счету россиянина, который родился в Костанайской области и жил там до шести лет, 17 побед при двух поражениях и одном поединке без результата.

Безвыигрышная серия Каппелоцци продлилась до трех боев. Теперь в активе 34-летнего бразильца 15 побед при семи поражениях и одном поединке без результата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062846-urozhenets-kazahstana-zadushil-sopernika-i-poluchil-poyas-ot-mayka-taysona/

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