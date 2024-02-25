Уроженец Казахстана "задушил" соперника и получил пояс от Майка Тайсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков одержал победу над бразильцем Бруно Каппелоццей на турнире "PFL против Bellator", передает NUR.KZ.

Шоу состоялось в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Это было первое совместное мероприятие промоушенов после покупки Bellator компанией PFL.

Поединок Немкова и Каппелоцци прошел в тяжелом весе (до 120 кг) в рамках основного карда. Ученик Федора Емельяненко во втором раунде провел тейкдаун, после которого сумел оформить удушающий прием, заставив соперника сдаться. За победу 31-летний россиянин получил символический пояс из рук легендарного боксера Майка Тайсона.

Немков выиграл третий подряд поединок. Бой стал для него первым после освобождения чемпионского титула Bellator в полутяжелом весе и переходе в тяжелую категорию. Всего на счету россиянина, который родился в Костанайской области и жил там до шести лет, 17 побед при двух поражениях и одном поединке без результата.

Безвыигрышная серия Каппелоцци продлилась до трех боев. Теперь в активе 34-летнего бразильца 15 побед при семи поражениях и одном поединке без результата.

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