Чемпиона Bellator нокаутировали за 21 секунду (видео)

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Ренан Феррейра одержал быструю победу над американцем Райаном Бейдером на турнире "PFL против Bellator", передает NUR.KZ.

Поединок соперников в тяжелом весе (до 120 кг) возглавил шоу, которое состоялось в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Уже на старте боя спортсмены пошли в атаку в стойке, и Феррейра мощным ударом правой рукой в челюсть отправил оппонента на настил. Затем бразилец принялся добивать Бейдера, и рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут на 21-й секунде.

Действующий чемпион PFL в тяжелом весе выиграл четвертый раз подряд. Всего на счету 34-летнего Феррейры теперь 13 побед при трех поражениях и трех поединках без результата.

Бейдер, владеющий поясом Bellator в тяжелой категории, прервал серию из трех выигранных боев. За карьеру в MMA 40-летний американец одержал 31 победу при восьми поражениях и одном поединке без результата.

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