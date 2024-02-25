Призер Олимпиады и легенда MMA одержал очередную победу в возрасте 46 лет

Кубинский боец смешанного стиля (MMA) Йоэль Ромеро одолел бразильца Тиаго Сантоса на турнире "PFL против Bellator" в столице Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в Эр-Рияде прошел в лимите полутяжелого веса (до 93 кг). Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно признали сильнейшим Ромеро (30-27, 30-27, 29-28).

Теперь на счету 46-летнего кубинца 16 побед при семи поражениях в MMA. В прошлом бою он бился за чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе. Ранее Ромеро также претендовал на титул UFC в средней категории. Кроме того, в 2000 году он завоевал серебро Олимпиады в вольной борьбе.

Безвыигрышная серия Сантоса продлилась до четырех боев. Всего в активе 40-летнего бразильца, который ранее претендовал на пояс UFC в полутяжелом весе, 22 победы при 12 поражениях и одном поединке без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.