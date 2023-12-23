Стивен Томпсон рассказал о травме после боя с Шавкатом Рахмоновым

Американский боец смешанных единоборств Стивен "Вандербой" Томпсон прокомментировал поединок с казахстанским непобежденным файтером Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал американца.

Американский боец рассказал, что после боя с Рахмоновым получил травму ноги.

"Как вы знаете, я дрался на прошлой неделе. Не так, как я планировал. Вот что случается, когда ты не следуешь гейм-плану - ты попадаешься на сабмишн во втором раунде. Ок, я принимаю это и двигаюсь дальше. Я действительно практически не пострадал в бою. Ну, кроме того факта, что я травмировал ногу после своего хорошего удара по корпусу - прямо в локоть. Вот вам важный совет: не бейте сопернику по локтю, потому что это - отстой! По всей видимости, моя нога повреждена", - рассказал "чудо-мальчик".

Напомним, Рахмонов одержал уверенную победу над Стивеном Томпсоном в рамках турнира UFC 296. Казахстанец справился с оппонентом в концовке второго раунда, успешно применив удушающий прием.

После этой победы казахстанский файтер ворвался в топ-3 рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

Ранее, мы также рассказывали о том, сколько заработал за победный бой Шавкат Рахмонов.

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