Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стало известно, сколько заработал Шавкат Рахмонов после победного боя в UFC

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Появилась информация о том, какой гонорар получит казахстанский непобежденный боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов после победы над Стивеном Томпсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Казахстанский файтер одержал досрочную победу над Стивеном "Вандербоем" Томпсоном на UFC 296. Американец постучал после удушающего приема от "Номада".

За этот бой Рахмонов заработал 306 тысяч долларов (141 миллион тенге). Отметим, что его соперник, Стивен Томпсон, заработал больше - 416 тысяч долларов (около 190 с половиной миллионов тенге).

Гонорары других бойцов на UFC 296:

  • Леон Эдвардс - $1.642.000
  • Александр Пантожа - $942.000
  • Колби Ковингтон - $782.000
  • Коди Гарбрандт - $511.000
  • Стивен Томпсон - $416.000
  • Шавкат Рахмонов - $306.000
  • Пэдди Пимблетт - $304.500
  • Тони Фергюсон - $271.000
  • Джош Эммет - $261.000
  • Брэндон Ройвал - $182.000
  • Шамиль Газиев - $66.000
  • Тагир Уланбеков - $34.500

Напомним, в предыдущем поединке, против Джеффа Нила Шавкат получил около $200 000 (гонорары за выход и победу, штраф от гонорара соперника за несделанный вес и бонус в $50 000)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051324-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-shavkat-rahmonova-posle-pobednogo-boya-v-ufc/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.