Стало известно, сколько заработал Шавкат Рахмонов после победного боя в UFC

Появилась информация о том, какой гонорар получит казахстанский непобежденный боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов после победы над Стивеном Томпсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Казахстанский файтер одержал досрочную победу над Стивеном "Вандербоем" Томпсоном на UFC 296. Американец постучал после удушающего приема от "Номада".

За этот бой Рахмонов заработал 306 тысяч долларов (141 миллион тенге). Отметим, что его соперник, Стивен Томпсон, заработал больше - 416 тысяч долларов (около 190 с половиной миллионов тенге).

Гонорары других бойцов на UFC 296:

Леон Эдвардс - $1.642.000

Александр Пантожа - $942.000

Колби Ковингтон - $782.000

Коди Гарбрандт - $511.000

Стивен Томпсон - $416.000

Шавкат Рахмонов - $306.000

Пэдди Пимблетт - $304.500

Тони Фергюсон - $271.000

Джош Эммет - $261.000

Брэндон Ройвал - $182.000

Шамиль Газиев - $66.000

Тагир Уланбеков - $34.500

Напомним, в предыдущем поединке, против Джеффа Нила Шавкат получил около $200 000 (гонорары за выход и победу, штраф от гонорара соперника за несделанный вес и бонус в $50 000)

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