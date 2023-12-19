Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Этой победой доказал, что является умным бойцом": известный тренер UFC о бое Шавката Рахмонова

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Американский тренер по смешанным боевым искусствам Хавьер Мендес рассказал о своем впечатлении от выступления непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова в бою с американцем Стивеном Томпсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

Мендес восхитился победой Шавката, так как владел информацией, что Рахмонов травмировался непосредственно перед боем.

"Дело в том, что Шавкат был травмирован перед этим боем. Да-да, мне известно, что у него была травма, и поэтому он не мог много бить ногами. Именно это заставило его изменить тактику и больше бороться. Он не мог бить ногами. Шавкат все же победил Томпсона, который никогда не проигрывал сабмишеном. Удивительно, что парень сделал то, что никому не удавалось раньше. Еще перед боем, я какому-то фанату отвечал, что, скорее всего, Шавкат не будет стоять в стойке со Стивеном. Это было бы неразумно. Парень обязательно должен был бороться. Так что этой победой Рахмонов доказал, что является умным бойцом", - сказал тренер.

Напомним, Рахмонов одержал уверенную победу над Стивеном Томпсоном в рамках турнира UFC 296. Казахстанец справился с оппонентом в концовке второго раунда, успешно применив удушающий прием.

После этой победы казахстанский файтер ворвался в топ-3 рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

Ранее мы также рассказывали о том, сколько заработал за победный бой Шавкат Рахмонов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051487-etoy-pobedoy-dokazal-chto-yavlyaetsya-umnym-boytsom-izvestnyy-trener-ufc-o-boe-shavkata-rahmonova/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.