"Этой победой доказал, что является умным бойцом": известный тренер UFC о бое Шавката Рахмонова

Американский тренер по смешанным боевым искусствам Хавьер Мендес рассказал о своем впечатлении от выступления непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова в бою с американцем Стивеном Томпсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

Мендес восхитился победой Шавката, так как владел информацией, что Рахмонов травмировался непосредственно перед боем.

"Дело в том, что Шавкат был травмирован перед этим боем. Да-да, мне известно, что у него была травма, и поэтому он не мог много бить ногами. Именно это заставило его изменить тактику и больше бороться. Он не мог бить ногами. Шавкат все же победил Томпсона, который никогда не проигрывал сабмишеном. Удивительно, что парень сделал то, что никому не удавалось раньше. Еще перед боем, я какому-то фанату отвечал, что, скорее всего, Шавкат не будет стоять в стойке со Стивеном. Это было бы неразумно. Парень обязательно должен был бороться. Так что этой победой Рахмонов доказал, что является умным бойцом", - сказал тренер.

Напомним, Рахмонов одержал уверенную победу над Стивеном Томпсоном в рамках турнира UFC 296. Казахстанец справился с оппонентом в концовке второго раунда, успешно применив удушающий прием.

После этой победы казахстанский файтер ворвался в топ-3 рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

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