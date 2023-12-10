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Шавкат Рахмонов сделал заявление перед боем в UFC

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Шавкат Рахмонов, файтер
Шавкат Рахмонов. Фото: instagram/shavkatrakhmonov94

Казахстанский непобежденный боец ММА Шавкат Рахмонов высказался о своем следующем поединке в UFC против Стивена Томпсона, передает NUR.KZ со ссылкой на промо-ролик UFC.

Шавкат Рахмонов подходит к заключительному этапу подготовки к поединку в полусредней весовой категории против Стивена "Вандербоя" Томпсона. В промо-ролике UFC "Номад" подчеркивает, что должен одержать победу любой ценой.

"Я верю, что хорошо подготовился, чтобы победить его. Я должен выиграть любой ценой", - говорит в видео непобежденный казахстанец.

Ранее, мы рассказывали, что сказал перед противостоянием в октагоне UFC соперник "Номада" - Стивен Томпсон.

Напомним, бой Рахмонов - Томпсон пройдет 16 декабря на "T-mobile arena" в Лас-Вегасе. На данный момент Шавкат занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса. Его будущий оппонент располагается сразу за ним, на шестой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2050125-shavkat-rahmonov-sdelal-zayavlenie-pered-boem-v-ufc/

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