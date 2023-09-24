Бывший претендент на чемпионский титул: что известно о будущем сопернике Шавката Рахмонова

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов проведет бой в клетке UFC 16 декабря в Лас-Вегасе против американца Стивена Томпсона, передает NUR.KZ.

Стивену "Вандербою" Томпсону 40 лет, но он до сих пор входит в топ-10 рейтинга среднегов веса. Он располагается на 7-й позиции сразу после Шавката Рахмонова.

Когда-то американец выходил на серию из семи побед подряд. В его карьере также был титульный бой с Тайроном Вудли. Он зрелищно разбирался в стойке с Хорхе Масвидалем, Висенте Люке и Джеффом Нилом.

Летом 2021 года Вандербой потерпел поражение вначале от Гилберта Бернса, а затем от Белала Мухаммада. Оба файтера смогли одолеть Томпсона, сделав акцент на борьбу, которая является слабой стороной для американца. Уже в декабре прошлого года "Чудо-мальчик" смог вернуть победный дух, одолев в очень зрелищном поединке Кевина Холланда.

В этом году у американского файтера пока не было боев. Как у его будущего соперника Шавката Рахмонова у него также срывались поединки. Его оппонент бразилец Мишель Перрейра не смог сделать вес перед встречей в октагоне.

Шавкат Рахмонов же выходил в октагон последний раз в марте этого года. Тогда он досрочно победил в третьем раунде Джеффа Нила. На данный момент у "Номада" пять побед подряд и шестов место в рейтинге дивизиона.

Рахмонов уже давно хотел встретиться в клетке с Томпсоном. После победы над Нилом Мэгни в июне прошлого года казахстанец бросил вызов "Вандербою". В марте этого года Шавкат опять вспомнил про Томпсона, но американец проигнорировал вызовы казахстанского файтера.

Теперь же "Чудо-мальчик" сам вызвал Рахмонова на бой. Таким образом бойцы встретятся 16 декабря на UFC 296 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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