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Официально: Шавкат Рахмонов проведет бой со Стивеном Томпсоном

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Шавкат Рахмонов, файтер
Шавкат Рахмонов. Фото: instagram/shavkatrakhmonov94

Глава UFC Дана Уайт официально объявил бой Шавкат Рахмонов - Стивен "Вандербой" Томпсон, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Казахстанский файтре выйдет в октагон на T-Mobile арене на UFC 296. В рейтинге полусреднего веса Рахмонов занимает шестую позицию. Томпсон идет сразу за ним, на седьмой.

Вот что сказал Дана Уайт об этом бое:

"Вандербой возвращается после победы техническим нокаутом над Кевином Холандом, а Рахмонов имеет 17-0 и 100 процентов финишей. Мы продолжаем работать над кардом. Это будет один из лучших турниров этого года! Увидимся на боях!" - заявляет Уайт на своей странице в Instagram.

В главном соытии UFC 296 встретятся чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс против Колби Ковингтона. Еще в кард добавили поединок Тони Фергюсон - Пэдди Пимблет. Со-главным событием станет бой чемпиона наилегчайшего веса Алехандро Пантожа против Брэндона Ройвала.

Напомним, в начале августа американский боец Келвин Гастелум отменил бой с Шавкатом Рахмоновым, который был запланирован на 16 сентября, из-за травмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2037828-ofitsialno-shavkat-rahmonov-provedet-boy-so-stivenom-tompsonom/

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