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"Я побью его": Соперник Шавката Рахмонова высказался о предстоящем бое в UFC

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов и Нил Мэгни
Шавкат Рахмонов и Нил Мэгни. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Стивен "Вандербой" Томпсон продолжает подготовку к бою с казахстанским непобежденным файтером Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ со ссылкой на промо-ролик UFC.

До боя непобежденного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова против Стивена Томпсона остается ровно неделя. UFC выпустили промо-ролик перед супербоем двух файтеров, выступающих в полусреднем дивизионе.

«Шавкат никогда прежде не дрался с таким бойцом как я. После того, как я его побью, буду драться за титул. Так что приходите 16 декабря на арену. Увидите, как рефери поднимает руку "Чудо-мальчику" Томпсону», - заявляет Томпсон.

Напомним, бой Рахмонов - Томпсон пройдет 16 декабря на "T-mobile arena" в Лас-Вегасе. На данный момент Шавкат занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса. Его будущий оппонент располагается сразу за ним, на шестой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2050123-ya-pobyu-ego-sopernik-shavkata-rahmonova-vyskazalsya-o-predstoyaschem-boe-v-ufc/

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