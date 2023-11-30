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"Я ставлю на Шавката": бывший соперник Рахмонова высказался о победителе боя с Томпсоном

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Шавкат Рахмонов и Нил Мэгни
Шавкат Рахмонов и Нил Мэгни. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил прокомментировал предстоящий бой Шавката Рахмонова против Стивена "Вандербоя" Томпсона, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Бывший соперник Рахмонова однозначно отдал предпочтение казахстанцу:

"Шавкату надо будет брать "Вандербоя" в клинч. Не знаю, правда, насколько легко это будет сделать, но я ставлю на Шавката", - заявил журналистам Джефф Нил.

Такого же мнение придерживается и другой боец UFC Ринат Фахретдинов:

"Шавкат Рахмонов, легко", - отметил файтер.

Напомним, свой следующий бой "Номад" проведет 16 декабря на "T-mobile arena" в Лас-Вегасе против американского бойца Стивена "Вандербоя" Томпсона. На данный момент Шавкат занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса. Его будущий оппонент Стивен Томпсон располагается сразу за ним, на шестой позиции.

Ранее, тренер Шавката Рахмонова Саид Сапаров показал фрагмент тренировочного лагеря бойца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2048416-ya-stavlyu-na-shavkata-byvshiy-sopernik-rahmonova-vyskazalsya-o-pobeditele-boya-s-tompsonom/

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