"Я ставлю на Шавката": бывший соперник Рахмонова высказался о победителе боя с Томпсоном

Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил прокомментировал предстоящий бой Шавката Рахмонова против Стивена "Вандербоя" Томпсона, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.
Бывший соперник Рахмонова однозначно отдал предпочтение казахстанцу:
"Шавкату надо будет брать "Вандербоя" в клинч. Не знаю, правда, насколько легко это будет сделать, но я ставлю на Шавката", - заявил журналистам Джефф Нил.
Такого же мнение придерживается и другой боец UFC Ринат Фахретдинов:
"Шавкат Рахмонов, легко", - отметил файтер.
Напомним, свой следующий бой "Номад" проведет 16 декабря на "T-mobile arena" в Лас-Вегасе против американского бойца Стивена "Вандербоя" Томпсона. На данный момент Шавкат занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса. Его будущий оппонент Стивен Томпсон располагается сразу за ним, на шестой позиции.
Ранее, тренер Шавката Рахмонова Саид Сапаров показал фрагмент тренировочного лагеря бойца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2048416-ya-stavlyu-na-shavkata-byvshiy-sopernik-rahmonova-vyskazalsya-o-pobeditele-boya-s-tompsonom/