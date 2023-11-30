"Я ставлю на Шавката": бывший соперник Рахмонова высказался о победителе боя с Томпсоном

Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил прокомментировал предстоящий бой Шавката Рахмонова против Стивена "Вандербоя" Томпсона, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Бывший соперник Рахмонова однозначно отдал предпочтение казахстанцу:

"Шавкату надо будет брать "Вандербоя" в клинч. Не знаю, правда, насколько легко это будет сделать, но я ставлю на Шавката", - заявил журналистам Джефф Нил.

Такого же мнение придерживается и другой боец UFC Ринат Фахретдинов:

"Шавкат Рахмонов, легко", - отметил файтер.

Напомним, свой следующий бой "Номад" проведет 16 декабря на "T-mobile arena" в Лас-Вегасе против американского бойца Стивена "Вандербоя" Томпсона. На данный момент Шавкат занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса. Его будущий оппонент Стивен Томпсон располагается сразу за ним, на шестой позиции.

Ранее, тренер Шавката Рахмонова Саид Сапаров показал фрагмент тренировочного лагеря бойца.

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