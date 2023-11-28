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Шавкат Рахмонов продолжает подготовку к следующему бою в UFC (видео)

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, Шавкат Рахмонов готовится к своему следующему бою, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Казахстанский файтер тренируется в зале Kill Cliff под руководством Саида Сапарова. На своей странице в Instagram наставник Рахмонова поделился видео тренировочного процесса с легендой ММА Аунге Ла Нсанге. Спарринг-партнер казахстанца является бывшим чемпионом лиги One Championship в среднем весе.

Подписал Сапаров видео следующим образом: "Точим колени с легендой ММА".

Напомним, свой следующий бой "Номад" проведет 16 декабря на "T-mobile arena" в Лас-Вегасе против американского бойца Стивена "Вандербоя" Томпсона. На данный момент Шавкат занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса. Его будущий оппонент Стивен Томпсон располагается сразу за ним, на шестой позиции.

Ранее, мы рассказывали о другом американском файтере UFC Хоакине Бакли, который уверен, что Томпсон снимется с боя и он выйдет ему на замену.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2047942-shavkat-rahmonov-prodolzhaet-podgotovku-k-sleduyuschemu-boyu-v-ufc-video/

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