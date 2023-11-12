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Хамзат Чимаев объяснил, почему отказался от чемпионского боя в UFC

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Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Боец смешанного стиля Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, заявил, что не принял титульный поединок в UFC в январе из-за проблем со здоровьем, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "ММАТИКА".

В октябре спортсмен чеченского происхождения в рамках среднего веса победил нигерийца Камару Усмана решением большинства судей. На данный момент Чимаев занимает восьмое место в рейтинге этого дивизиона.

Поясом UFC в средней категории владеет американец Шон Стриклэнд. В ноябре был анонсирован его титульный поединок с южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси, который запланирован на январь. Чимаев объяснил, почему он не будет биться с чемпионом в этот срок.

"Мне позвонил мой менеджер, сказал — в январе (поединок). Но менеджер сам даже не согласился с ними, сказал: "Если хотите, делайте этот бой — кто выиграет, с тем и подеремся". У меня сейчас маленькие травмы, лечим их, а к бою еще надо подготовиться. Сейчас месяц реабилитации, потом подготовка. После этого боя видно будет, кто чемпион и кто со мной будет драться", — заявил Чимаев.

Ранее сам Стриклэнд заявил, что готов подраться с представителем ОАЭ. При этом Чимаев, по мнению американца, не заслужил поединок за титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2045335-hamzat-chimaev-obyasnil-pochemu-otkazalsya-ot-chempionskogo-boya-v-ufc/

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