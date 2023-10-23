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Чемпион UFC Стриклэнд: Чимаев не заслужил титульный бой

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Шон Стриклэнд
Шон Стриклэнд. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стриклэнд (США) заявил о готовности сразиться с Хамзатом Чимаевым. При этом американец отметил, что Хамзат не заслужил этого, сообщает UFC FIGHT PASS.

"Единственное, что мне нравится в Чимаеве, так это, что он умеет продавать свои бои. Не знаю, как так вышло. Но он нравится людям.

Для меня он является чековой книжкой. Люди ходят на его поединки. Заслужил ли он титульный бой? Конечно, нет. Отдам ему должное за умение продавать бои. И я готов с ним подраться в 5-раундовом поединке. Хоть он и не заслужил титульник. Еле вырвал победу по очкам у возрастного полусредневеса, который согласился на встречу на коротком уведомлении. Это что, достижение?",- заявил чемпион.

Напомним, Чимаев в минувшие выходные одержал сложную победу над экс-чемпионом UFC Камару Усманом решением большинства судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2042218-chempion-ufc-striklend-chimaev-ne-zasluzhil-titulnyy-boy/

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