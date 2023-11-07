Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ислам Махачев впервые возглавил официальный рейтинг лучших бойцов UFC

Опубликовано:

Ислам Махачев
Ислам Махачев: Chris Unger/Getty Images

Россиянин Ислам Махачев впервые признан лучшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт промоушена.

В обновленной версии рейтинга pound-for-pound чемпион в легком весе поднялся со второй позиции. Махачев опередил американца Джона Джонса, который в ноябре должен был защищать пояс в тяжелом весе, но выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Сам россиянин в октябре провел титульный реванш с Александром Волкановски. Махачев нокаутировал соперника в первом раунде и защитил свой пояс. Проигравший австралиец остался чемпионом в полулегком дивизионе и обладателем третьей позиции в общем рейтинге.

Также в таблице pound-for-pound произошло еще одно изменение. Чех Иржи Прохазка поднялся на с 14-й на 13-ю позицию, сместив камерунца Камару Усмана. Стоит отметить, что представитель ОАЭ Хамзат Чимаев, который в октябре победил Усмана, стал восьмым в рейтинге среднего дивизиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2044527-islam-mahachev-vpervye-vozglavil-reyting-luchshih-boytsov-ufc/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.