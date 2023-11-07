Ислам Махачев впервые возглавил официальный рейтинг лучших бойцов UFC

Россиянин Ислам Махачев впервые признан лучшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт промоушена.

В обновленной версии рейтинга pound-for-pound чемпион в легком весе поднялся со второй позиции. Махачев опередил американца Джона Джонса, который в ноябре должен был защищать пояс в тяжелом весе, но выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Сам россиянин в октябре провел титульный реванш с Александром Волкановски. Махачев нокаутировал соперника в первом раунде и защитил свой пояс. Проигравший австралиец остался чемпионом в полулегком дивизионе и обладателем третьей позиции в общем рейтинге.

Также в таблице pound-for-pound произошло еще одно изменение. Чех Иржи Прохазка поднялся на с 14-й на 13-ю позицию, сместив камерунца Камару Усмана. Стоит отметить, что представитель ОАЭ Хамзат Чимаев, который в октябре победил Усмана, стал восьмым в рейтинге среднего дивизиона.

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