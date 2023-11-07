Глава UFC анонсировал три новых титульных боя

Австралиец Александр Волкановски в феврале проведет титульный поединок с грузином Илией Топурией, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление главы UFC Дэйны Уайта в соцсети X (бывший Twitter).

В октябре Волкановски на коротком уведомлении принял чемпионский бой в легком весе с россиянином Исламом Махачевым и уступил нокаутом в первом раунде. Теперь австралийцу предстоит защищать пояс в полулегкой категории от посягательств Топурии. Грузин занимает пятое место в рейтинге дивизиона и выиграл все 14 боев за карьеру в MMA.

Также Уайт анонсировал, что в январе американец Шон Стриклэнд будет впервые защищать титул в среднем весе. Соперником действующего чемпиона станет второй номер дивизиона южноафриканец Дрикус Дю Плесси.

Наконец, глава UFC сообщил, что в марте планируется провести реванш между американцем Шоном О'Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой. Для представителя США это будет первая защита пояса в легчайшем весе. Южноамериканец занимает шестое место в дивизионе. При этом именно Вера в 2020 году нанес О'Мэлли единственное поражение в карьере, одолев травмированного соперника техническим нокаутом.

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