UFC 294: Хамзат Чимаев победил экс-чемпиона Камару Усмана

Топовый боец MMA Хамзат Чимаев (ОАЭ) одержал победу над экс-чемпионом Камару Усманом (Нигерия) в соглавном поединке турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Поединок состоялся в лимите среднего веса. Он был рассчитан на три раунда и продлился всю дистанцию.

Первый раунд уверенно забрал Чимаев. Большую часть времени он контролировал бой в партере. Хамзат несколько раз пытался удосрочить соперника, однако ни одна из попыток не прошла.

Второй раунд бойцы провели в стойке. Камару был точнее. Лишь в концовке пятиминутки Чимаев вновь сделал тейкдаун, но ничем серьезным для Усмана он не завершился.

В заключительном раунде Усман перебивал Чимаева в стойке. Хамзату же удалось перевести бой в партер, установив контроль. Камару смог подняться и устроил жесткий размен в концовке боя.

В итоге победу праздновал Чимаев решением большинства - 29-27 (дважды) и 28-28.

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