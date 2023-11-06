"Он опасный парень": Президент UFC Дана Уайт высказался о Шавкате Рахмонове

Президент UFC Дана Уайт заявил, что считает казахстанского бойца, выступающего в полусреднем весе, Шавката Рахмонова будущим этого дивизиона, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Президент UFC назвал трех бойцов, которые по его мнению являются восходящими звездами промоушена.

Первым именем, озвученным Дана Уайтом, был выступающий за ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

«Если вы посмотрите прямо сейчас на то, что происходит с Хамзатом Чимаевым, этот парень превращается в огромную звезду».

Вторым бойцом, о котором сказал Уайт, стал непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов.

«У нас есть парень по имени Шавкат Рахмонов, он опасный парень. Сейчас он пятый номер в полусреднем весе».

Третьим именем глава UFC назвал американскую девушку-бойца Эрин Бланчфилд.

Ранее, казахстанский непобежденный файтер показал отличные боксерские навыки.

Напомним, что Шавкат Рахмонов проведет свой следующий поединок 16 декабря на легендарной "T-mobile Arena" в Лас-Вегасе в рамках номерного турнира UFC 294. Соперником "Номада" станет американский боец Стивен "Вандербой" Томпсон.

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