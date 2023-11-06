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Шавкат Рахмонов показал отличные боксерские навыки перед следующим боем в UFC (видео)

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов продолжает подготовку к следующему выходу в октагон UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды спортсмена.

Казахстанский файтер, выступающий в полусредней весовой категории, активно продолжает подготовку к бою с американским бойцом Стивеном "Вандербоем" Томпсоном. Тренировочный лагерь Рахмонова проходит в знаменитом зале Kill Cliff FC в штате Флорида. Видео части подготовки с тренировками в боксе опубликовала команда Шавката Dar Pro Team. На ней видно, на каком высоком уровне находятся боксерские навыки у бойца.

Напомним, что Шавкат Рахмонов проведет свой следующий поединок 16 декабря на легендарной "T-mobile Arena" в Лас-Вегасе в рамках номерного турнира UFC 294. Соперником "Номада" станет американский боец Стивен "Вандербой" Томпсон.

Ранее Шавкат вошел в топ-5 рейтинга бойцов полусреднего дивизиона UFC. Его оппонент по следующему бою располагается на шестом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2044305-shavkat-rahmonov-pokazal-otlichnye-bokserskie-navyki-pered-sleduyuschim-boem-v-ufc/

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