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30 лет независимости Казахстана

"Не с пустыми руками": Асу Алмабаев вернулся к сокомандникам с подарками (видео)

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев после дебютного боя вернулся в зал в Алматы, где подарил своим друзьям экипировку от UFC, передает NUR.KZ.

Разные сувениры с символикой мирового промоушена получили друзья по команде DAR TEAM.

"Парни, кому что нужно? У кого нет капы? Вот привез вам капы. Кому сумку?" - обращается Алмабаев к одноклубникам.

Довольные одноклубники Алмабаева поспешили сразу примерить новую атрибутику прямиком из США на себя.

Напомним, казахстанский файтер одержал яркую победу в дебютном бое во втором раунде против ямайца Одди Осборна. Это позволило подняться ему в рейтинге наилегчайшего веса на 19-е место. За свое выступление он также получил бонус от UFC и рассказал на что планирует его потратить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031971-ne-s-pustymi-rukami-asu-almabaev-vernulsya-k-sokomandnikam-s-podarkami/

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