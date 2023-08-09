Асу Алмабаев вошел в топ-20 бойцов после победы в UFC

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев после яркого дебюта в UFC вошел в рейтинг 20 лучших в наилегчайшем весе по версии сайта Fightmatrix.

После яркой победы в своем стартовом поединке в UFC против ямайского бойца Одди Осборна Асу поднялся на 19-е место в рейтинге. 29-летний казахстанский файтер обошел Расула Албасханова (АСА), Мансура Малачиева (ONE), Бруно Сильву (UFC), Имрана Букуева (АСА), Мета Шнела и Стива Ерцега (оба UFC).

В рейтинге лучших его опережают три бойца UFC Мухаммад Мокаев, Коди Дурден и Тагир Уланбеков. На первом месте в его весовой категории мастер смешанных боевых искусств Алешандре Пантожа, который в июле одолел Брэндона Морено, занимающего второе место.

Ранее самой высокой позицией Алмабаева по рейтингу Fightmatrix было 26 место в январе 2022 года.

Напомним, дебютный бой Зульфикара прошел 6 августа в Нэшвилле на UFC on ESPN 50. Казахстанец удосрочил соперника сабмишеном во втором раунде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031805-asu-almabaev-voshel-v-top-20-boytsov-posle-pobedy-v-ufc/