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Сколько заработал Асу Алмабаев за дебютный бой в UFC

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанец Асу Алмабаев с досрочной победы над американцем Оде Осборном дебютировал в UFC. За свое выступление боец MMA получил бонус за "Лучшее выступление вечера", передает NUR.KZ.

Данный поединок прошел в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США). Алмабаев во втором раунде успешно провел удушающий прием, после чего Осборн принял решение сдаться.

Суммарно Алмабаев заработал за свой дебютный поединок 78 тысяч долларов. По данным сайта sportspayouts.com, 12 тысяч долларов Асу получил за выход в октагон. Еще столько же - за победу.

Также он заработал бонусные 50 тысяч долларов за "Лучшее выступление вечера", а еще четыре тысячи стали поощрительной суммой от UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031546-skolko-zarabotal-asu-almabaev-za-debyutnyy-boy-v-ufc/

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