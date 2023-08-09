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Асу Алмабаев рассказал, на что потратит бонус от UFC

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал, как планирует потратить первые призовые, а также рассказал о травме руки и новом бое, передает Youtube-канал "Вестник ММА".

-Вернемся к бонусу, 50 тысяч долларов на что уйдут?

-Наверное, купим наконец-то машину (смеется). А то сколько лет без машины, уже год-два.

-Есть какие-то мысли какую хочешь?

-Еще ничего не смотрел. Сначала получим, потом посмотрим. В контракте UFC указано в течении 10 рабочих дней дадут.

Боец также рассказал, что перед поединком получил травму левой руки и был риск срыва боя.

"Сильный страх был - дебют, столько к этому шел, а тут травма... Хотел сняться, разные мысли были, честно скажу. Нельзя же победить одной рукой. На весогонке рука могла бы еще сильнее заболеть. Как вообще драться одной рукой" - делится Алмабаев.

Казахстанский файтер уже планирует следующий бой. По словам Асу, он хотел сразу выйти 26 августа на турнире в Сингапуре, но травма не позволила вернуться в октагон.

Сейчас же в планах возвращение через три месяца на ивент, который пройдет в Нью-Йорке 12 ноября. На данном турнире в главном событии выступит чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031864-asu-almabaev-rasskazal-na-chto-potratit-bonus-ot-ufc/

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