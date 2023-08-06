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Асу Алмабаев дебютировал в UFC с досрочной победы

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев дебютировал в UFC. В мировом промоушене он стартовал с уверенной досрочной победы в рамках турнира UFC on ESPN 50, передает NUR.KZ.

Свой первый бой под эгидой UFC Алмабаев провел против американского бойца Оди Осборна. Поединок прошел в лимите наилегчайшего веса.

Алмабаев доминировал в бою с самого начала. В первом раунде он контролировал ситуацию в партере, а в концовке и вовсе мог выиграть удушающим - прозвучал гонг.

Во втором раунде соперник также ничего не мог показать. Алмабаев доминировал в стойке и в партере. В итоге ему вновь удалось провести удушающий прием. На этот раз Осборн сдался.

Таким образом, Алмабаев выиграл свой первый бой в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031395-asu-almabaev-debyutiroval-v-ufc-s-dosrochnoy-pobedy/

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