Асу Алмабаев дебютировал в UFC с досрочной победы

Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев дебютировал в UFC. В мировом промоушене он стартовал с уверенной досрочной победы в рамках турнира UFC on ESPN 50, передает NUR.KZ.

Свой первый бой под эгидой UFC Алмабаев провел против американского бойца Оди Осборна. Поединок прошел в лимите наилегчайшего веса.

Алмабаев доминировал в бою с самого начала. В первом раунде он контролировал ситуацию в партере, а в концовке и вовсе мог выиграть удушающим - прозвучал гонг.

Во втором раунде соперник также ничего не мог показать. Алмабаев доминировал в стойке и в партере. В итоге ему вновь удалось провести удушающий прием. На этот раз Осборн сдался.

Таким образом, Алмабаев выиграл свой первый бой в UFC.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031395-asu-almabaev-debyutiroval-v-ufc-s-dosrochnoy-pobedy/