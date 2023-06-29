Официально: Шавкат Рахмонов проведет бой с Келвином Гастелумом

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов свой следующий поединок в UFC проведет против опытного американца Келвина Гастелума, сообщает сайт организации.

Поединок между бойцами запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena - в честь Дня независимости Мексики. Бой Рахмонов - Гастелум станет со-главным событием вечера.

В главном поединке же состоится реванш чемпионки UFC в легчайшем весе мексиканки Алексы Грассо против экс-чемпионки Валентины Шевченко из Кыргызстана.

Напомним, что ранее Келвин Гастелум принял вызов Шавката Рахмонова и заявил, что нанесет ему первое поражение в карьере.

Всего в активе казахстанского бойца 17 побед в ММА (все досрочно). На счету 31-летнего американца 21 победа и восемь поражений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026739-ofitsialno-shavkat-rahmonov-provedet-boy-s-kelvinom-gastelumom/