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30 лет независимости Казахстана

Официально: Шавкат Рахмонов проведет бой с Келвином Гастелумом

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов свой следующий поединок в UFC проведет против опытного американца Келвина Гастелума, сообщает сайт организации.

Поединок между бойцами запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena - в честь Дня независимости Мексики. Бой Рахмонов - Гастелум станет со-главным событием вечера.

В главном поединке же состоится реванш чемпионки UFC в легчайшем весе мексиканки Алексы Грассо против экс-чемпионки Валентины Шевченко из Кыргызстана.

Напомним, что ранее Келвин Гастелум принял вызов Шавката Рахмонова и заявил, что нанесет ему первое поражение в карьере.

Всего в активе казахстанского бойца 17 побед в ММА (все досрочно). На счету 31-летнего американца 21 победа и восемь поражений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026739-ofitsialno-shavkat-rahmonov-provedet-boy-s-kelvinom-gastelumom/

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