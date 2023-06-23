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"Стану первым, кто нанесет ему поражение": Келвин Гастелум принял вызов Шавката Рахмонова

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Боец Келвин Гастелум
Келвин Гастелум. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Келвин Гастелум заявил, что готов подраться с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, сообщает портал Bjpenn.com.

По словам американского бойца, ему интересен поединок с Шавкатом Рахмановым.

"Этот тот бой, который я хочу. Думаю, что стилистически я для него ужасный вариант. Он постоянно идет вперед, и порой выглядит неряшливым. Я собираюсь этим воспользоваться. Либо я нокаутирую его одним из своих кулаков, либо заставлю его постучать.

Не собираюсь здесь лгать и говорить, что это легкий соперник. Потому что это не так. Не могу дождаться того момента, когда я стану первым, кто нанесет ему поражение. Я очень неудобен для него. Как говорил один известный спортсмен из Казахстана: мы устроим Big Drama Show", - заявил Гастелум.

Напомним, что Шавкат идет в ММА без поражений. В его активе 17 побед (все досрочно) в 17 боях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026081-stanu-pervym-kto-naneset-emu-porazhenie-kelvin-gastelum-prinyal-vyzov-shavkata-rahmonova/

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