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Иван Штырков: Шавкат Рахмонов съест Келвина Гастелума

Опубликовано:

Боец Иван Штырков
Иван Штырков. Фото: RCC MMA

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков дал прогноз на поединок казахстанца Шавката Рахмонова против американца Келвина Гастелума, передает Youtube-канал Meta MMA.

По мнению российского бойца, Шавкат находится на другом уровне, нежели Гастелум.

"Рахмонов — это другой уровень. Мне кажется, он выйдет и съест Гастелума. Да, Келвин дрался с топовыми бойцами, но мы знаем, что Шавкат на другом уровне. Он заряжен и не позволяет снизить оборотов в своей подготовке.

Не вижу, за чего может победить Гастелум. Это хороший бой для Рахмонова, просто подраться, заработать денег и укрепить свои позиции", - заявил Штырков.

Напомним, что поединок между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2029175-ivan-shtyrkov-shavkat-rahmonov-sest-kelvina-gasteluma/

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