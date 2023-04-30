Фируза Шарипова победила нокаутом на 13-й секунде в ММА

Фируза Шарипова. Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Известная казахстанская боксерша Фируза Шарипова на 13-й секунде одержала победу в третьем бою в смешанных единоборствах в Алматы, передает NUR.KZ.

Как сообщает официальный Instagram-аккаунт Octagon Eurasian fighting league, 28-летняя Фируза Шарипова в субботу, 29 апреля, приняла участие в турнире Octagon 44 в Алматы. Ее соперницей стала 22-летняя россиянка Илона Бондаренко.

"Фируза Шарипова на 13-й секунде закончила бой с Илоной Бондаренко", – говорится в сообщении.

Напомним, что в июле прошлого года казахстанская боксерша успешно дебютировала в смешанных единоборствах (ММА), задушив в первом раунде россиянку Карину Ондасынову на турнире Octagon 33 в Алматы.

Также в прошлом месяце Фируза Шарипова сообщала, что ее следующий поединок состоится 20 мая в Таразе.

Между тем боксерша из Малави Рут Чисейл прокомментировала предстоящий поединок против казахстанки Фирузы Шариповой, который пройдет в Таразе. Бой рассчитан на десять раундов. На кону будет стоять титул WBC Silver.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2018815-firuza-sharipova-pobedila-nokautom-na-13-y-sekunde-v-mma/