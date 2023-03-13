Фируза Шарипова вернется на ринг 20 мая

Фируза Шарипова. Фото: пресс-служба Фирузы Шариповой

Известная казахстанская профессиональная боксерша Фируза Шарипова свой следующий поединок проведет против представительницы Малави Рут Чисейл, передает NUR.KZ.

Об этом 28-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Ожидается, что поединок состоится 20 мая в Таразе.

"Мой следующий бой состоится в моем родном Таразе 20 мая против чемпионки Малави Рут Чисейл. Бой будет титульный! Победитель станет обязательным претендентом на бой с Кэти Тейлор за титул Абсолютной чемпионки мира", - подписала пост Фируза Шарипова.

Отметим, что на счету казахстанской боксерши 15 побед (из них восемь нокаутом) на профи-ринге при двух поражениях. В активе Рут Чисейл 12 побед (семь нокаутом) и два поражения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2012735-firuza-sharipova-vernetsya-na-ring-20-maya/