Фируза Шарипова выиграла дебютный бой в ММА (видео)

Фируза Шарипова. Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Бывшая претендентка на титул чемпиона мира, 27-летняя казахстанская боксерша Фируза Шарипова успешно дебютировала в смешанных единоборствах (ММА), передает NUR.KZ.

На турнире Octagon 33 в Алматы Фируза встретилась с россиянкой Кариной Ондасыновой. Запланированный на три раунда поединок завершился в первом после того, как Шарипова успешно провела удушающий прием.

Таким образом, казахстанская боксерша одержала первую победу в ММА. Для Карины Ондасыновой это поражение стало вторым в карьере при двух победах.

Отметим, что в профессиональном боксе на счету Фирузы 16 побед и два поражения.

В декабре прошлого года Шарипова единогласным решением судей уступила абсолютной чемпионке мира в легком весе Кэти Тэйлор из Ирландии.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1980981-firuza-sharipova-vyigrala-debyutnyy-boy-v-mma-video/