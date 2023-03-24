Рут Чисейл: Фируза не на моем уровне, лечу в Казахстан за титулом

Рут Чисейл. Фото: maravipost.com

Боксерша из Малави Рут Чисейл прокомментировала предстоящий поединок против казахстанки Фирузы Шариповой за титул WBC Silver, который пройдет в Таразе, сообщает Allfight.ru.

По словам спортсменки из Африки, она летит в Казахстан за титулом.

"Фируза – это не мой уровень! Я лечу в Казахстан, чтобы взять этот пояс, и я более чем готова. Я еду в Казахстан побеждать, еду за титулом, чтобы в дальнейшем побороться за звание абсолютной чемпионки мира против Кэти Тейлор", - заявила Чисейл.

Напомним, что поединок между боксершами состоится 20 мая в Таразе. Бой рассчитан на десять раундов. На кону будет стоять титул WBC Silver.

Рут Чисейл является чемпионкой Малави в супер легком весе. На профи-ринге она провела 14 боев, в которых одержала 12 побед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013908-rut-chiseyl-firuza-ne-na-moem-urovne-lechu-v-kazahstan-za-titulom/