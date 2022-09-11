Хамзат Чимаев: Пусть Диас поблагодарит Бога, что не встретился со мной

Хамзат Чимаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался об отмененном поединке с американцем Нейтом Диасом, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Sherdog.com.

Напомним, что вместо Нейта Чимаев подрался с Кевином Холландом, которого победил в первом же раунде.

По словам Хамзата, Диас должен быть благодарен Всевышнему, за то что их поединок был отменен.

"Кевин Холланд жестче, сильнее, намного лучше, чем Диас. Если бы они подрались, то Холланд убил бы Диаса. Я же легко финишировал этого парня. Так что Нейт должен поблагодарить Бога, что не подрался со мной.

Вы видели, как Диас и Фергюсон били ногами и руками, как они боролись? Эти парни старые. Я же молод и убийца", - заявил Чимаев.

Напомним, что сегодня на турнире UFC 279 Нейт Диас одолел Тони Фергюсона. Изначально Диас должен был встретиться с Чимаевым, но шведский боец провалил взвешивание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1987217-hamzat-chimaev-pust-dias-poblagodarit-boga-chto-ne-vstretilsya-so-mnoy/