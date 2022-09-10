Бой между Диасом и Фергюсоном возглавит турнир UFC 279

Нейт Диас. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Из-за проваленной весогонки (превысил лимит полусреднего веса на 3.5 кг) шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, главный кард турнира UFC 279 претерпел ряд изменений, передает NUR.KZ.

Теперь в главном бою турнира сразятся опытные американцы Нейт Диас и Тони Фергюсон. Бой пройдет в рамках полусреднего веса.

В со-главном событии Хамзат Чимаев подерется с американцем Кевином Холландом в промежуточном весе. Обе встречи запланированы на пять раундов.

Представитель Китая Ли Цзинлян проведет поединок против американца Даниэля Родригеса. Бой также состоится в промежуточном весе.

Напомним, что турнир UFC 279 пройдет 10 сентября (11 сентября рано утром по времени Нур-Султана) на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Изначально в главном бою должны были встретиться Нейт Диас и Хамзат Чимаев. Но шведский боец провалил взвешивание, после чего пришлось изменить главный кард турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1987142-boy-mezhdu-diasom-i-fergyusonom-vozglavit-turnir-ufc-279/